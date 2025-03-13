На Дону начали весеннюю высадку лесонасаждений
В Ростовской области началась весенняя высадка лесных культур на землях лесного фонда. Об этом сообщается на сайте донского правительства.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Согласно сообщению, время начала высадки определено «с учетом весенних погодных условий».
Основными деревьями для обновления лесонасаждений будут сосна и робиния лжеакация. К этому времени посадочный материла уже высажен на 48,4 га.
Всего же в 2025 году запланирована посадка хвойных и лиственных пород на площади 1 тыс. 350 га. Объем финансирования на эти цели в сообщении не указан.
Мероприятия по лесовосстановлению выполняются в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».