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На Дону начали весеннюю высадку лесонасаждений

В Ростовской области началась весенняя высадка лесных культур на землях лесного фонда. Об этом сообщается на сайте донского правительства.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно сообщению, время начала высадки определено «с учетом весенних погодных условий».

Основными деревьями для обновления лесонасаждений будут сосна и робиния лжеакация. К этому времени посадочный материла уже высажен на 48,4 га.

Всего же в 2025 году запланирована посадка хвойных и лиственных пород на площади 1 тыс. 350 га. Объем финансирования на эти цели в сообщении не указан.

Мероприятия по лесовосстановлению выполняются в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».

Сергей Иванов

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