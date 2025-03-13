Прокуратура Приволжского района Казани утвердила обвинение против ранее судимого местного жителя, которого обвиняют в убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани перед судом предстал рецидивист, обвиняемый в убийстве знакомого

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Казани перед судом предстал рецидивист, обвиняемый в убийстве знакомого

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, 15 декабря 2024 года он, находясь в квартире в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с приятелем, который оскорбил его мать. В ходе конфликта злоумышленник ударил знакомого ножом в шею, отчего тот скончался на месте.

Подсудимый частично признал вину, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Артём Дергунов