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В Казани перед судом предстал рецидивист, обвиняемый в убийстве знакомого

Прокуратура Приволжского района Казани утвердила обвинение против ранее судимого местного жителя, которого обвиняют в убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

В Казани перед судом предстал рецидивист, обвиняемый в убийстве знакомого

В Казани перед судом предстал рецидивист, обвиняемый в убийстве знакомого

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Казани перед судом предстал рецидивист, обвиняемый в убийстве знакомого

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, 15 декабря 2024 года он, находясь в квартире в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с приятелем, который оскорбил его мать. В ходе конфликта злоумышленник ударил знакомого ножом в шею, отчего тот скончался на месте.

Подсудимый частично признал вину, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Артём Дергунов

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