Леопардовые принты и кристаллы в новой коллекции No One
Магазин обуви и аксессуаров No One представил весеннюю коллекцию. В женской линейке появились туфли с принтами, балетки, украшенные кристаллами, а также кеды и лоферы. Мужская линейка пополнилась формальной обувью (например, дезерты) и более casual моделями. No One — мультибрендовый магазин, в лукбуке новой коллекции появилась обувь Principe di Bologna, Premiata, Casadei, Barracuda и других марок. Весенняя линейка уже в продаже в магазинах и на сайте No One.
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