«Борремфлот» увеличит объемы ремонта морских судов

Дочернее судоремонтное предприятие Волжского пароходства «Борремфлот» заканчивает обновление слипа Г-300. Он включает 12 дорожек грузоподъемностью 300 т. Модернизация позволит ремонтировать морские сухогрузы и танкеры в условиях низкого уровня воды.

«Мы сегодня известны в отрасли как предприятие, ремонтирующее в основном суда речного флота. Поэтапная модернизация слипа Г-300 позволит нам увеличить свою долю на коммерческом рынке ремонта морских теплоходов. Для этого у нас есть необходимый кадровый потенциал и производственные мощности. Только за последний год мы провели техническое обслуживание 165 судов, среди которых были сухогрузы типа "Омский"», – сообщил генеральный директор компании Владимир Дроздов.

АО «Борремфлот» осуществляет технический аудит для проведения внеочередных ремонтов, плановое докование, средний и внеплановый ремонт судов длиной до 150 м и массой до 3,6 тыс. т, ремонт корпусов и движительно-рулевого комплекса, а также оказывает услуги по строительству, модернизации, отстою флота и переоборудованию теплоходов.

Иван Сергеев