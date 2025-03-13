В Сочи стартовал Кубок России по прыжкам на батуте

В Сочи начались всероссийские соревнования по прыжкам на батуте. Кубок России и турнир «Надежды России-1» третий год подряд проходят на базе Федерального центра единоборств ФГБУ «Юг Спорт», сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Около 500 атлетов из 35 субъектов РФ принимают участие в Кубке России по прыжкам на батуте, проходящем в Сочи. Среди участников — титулованные спортсмены: серебряный призер Олимпиады в Лондоне Дмитрий Ушаков, финалистка Олимпийских игр и победительница Кубка мира 2024 года Анжела Бладцева, чемпионка Европы Яна Павлова. На соревнованиях также выступают чемпионы мира и Европы Михаил Заломин, Василий Макарский, Михаил Юрьев, победительница Кубка мира «AGF TROPHY 2025» Александра Лямина и призеры этих состязаний Арина Каляндра, София Аляева и Сергей Финиченко.

«Сочи с успехом принимает соревнования разного уровня. Этому способствует развитая спортивная инфраструктура курорта, благоприятный климат, а также опыт проведения международных стартов. Наряду со спортом высших достижений, основное внимание уделяем формированию у горожан привычки к повседневным занятиям физической культурой и пропаганде здорового образа жизни. В отделении прыжков на батуте в сочинской спортивной школе олимпийского резерва №3 занимаются 64 юных спортсмена»,— отметил директор департамента по физической культуре и спорту администрации Сочи Анатолий Мирошников.

Кубок России считается одним из крупнейших национальных турниров в 2025 году. Программа включает пять дисциплин: индивидуальные и синхронные прыжки на батуте, прыжки на акробатической дорожке, прыжки на двойном мини-трампе и новую дисциплину «синхронные прыжки смешанные».

Соревнования проходят без зрителей и продлятся до 17 марта. Прямые трансляции доступны в официальном сообществе прыжков на батуте России.

Мария Удовик