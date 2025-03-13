Осужденной экс-главе УФССП в Коми изменили основания увольнения

Мещанский районный суд Москвы по иску Генпрокуратуры постановил поменять причину увольнения бывшего руководителя отделения судебных приставов УФССП по Республике Коми Екатерины Устиновой. Изначально она уволилась по собственному желанию, теперь формулировку заменят на «увольнение в связи с утратой доверия».

Госпожа Устинова проходила обвиняемой по делу о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Было установлено, что в 2023 году сотрудница препятствовала розыску мужчины, имеющего задолженность по выплатам алиментов. Она знала о его местонахождении, так как сожительствовала с должником. Позже она незаконно согласовала прекращения исполнительного производства против мужчины, после чего уволилась со службы.

Своими действиями госпожа Устинова нарушила закон «О противодействии коррупции», так как не уведомила о возникновении конфликта интересов и не приняла меры к его предотвращению или урегулированию. 31 января 2025 года Сыктывкарский горсуд вынес ей приговор, запретив занимать должности в госслужбе на 1,5 года. Госпожа Устинову вину не признала.

Никита Черненко