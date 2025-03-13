На ремонт элементов благоустройства парка Победы в Уфе направят до 5 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы на аукционе 24 марта выберет подрядчика ремонта отдельных элементов благоустройства в парке Победы, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 5 млн руб., его профинансирует бюджет города.

Работы необходимо выполнить до 27 апреля. Подрядчик должен провести мелкий ремонт и окрасить металлические поверхности 30 образцов военной техники, выставленных в парке, покрыть бронзовой и золотой краской символы и надписи на мемориале погибшим в локальных войнах и памятнике Александру Матросову и Минигали Губайдуллину, а также отремонтировать гранитные поверхности этого памятника и памятника труженикам тыла в годы Великой отечественной войны, а также на постаменте Вечного огня.

Майя Иванова