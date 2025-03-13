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Жителя Нижегородской области приговорили к 10 годам за изнасилование девочки

Уроженца иностранного государства в Кстове Нижегородской области признали виновным в изнасиловании несовершеннолетней (п. «а» ч.3 ст. 131 УК РФ). Об этом сообщили в региональном СУ СКР 13 марта.

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Суд установил, что 34-летний фигурант совершил это преступление 14 августа 2023 года и через несколько дней скрылся из региона. В дальнейшем его задержали на территории Московской области.

Подсудимому назначили 10 лет колонии строгого режима.

Галина Шамберина