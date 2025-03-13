Паромную переправу запустят по Оке в Павлове с 15 марта

Работу паромной переправы организуют по Оке между городом Павлово и поселком Тумботино с 15 марта. В минтрансе Нижегородской области напомнили, что паром запускают в связи с демонтажем наплавного моста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Наплавной мост ежегодно убирают на время паводка и период прохождения шуги.

Паром будет работать по расписанию. Но в период наибольшего пассажиропотока, чтобы не допустить скопления людей и транспортных средств, он будет ходить по факту загрузки, с возможным отступлением от расписания.

К апрелю минтранс обещает обустроить новое удобное место для остановки парома в Тумботине. Как писал «Ъ-Приволжье», на новую трассу для паромной переправы в Павлове выделили 39 млн руб.

Галина Шамберина