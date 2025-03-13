3 жителей Ижевска будут судить по 28 фактам мошенничества в сфере грузоперевозок

В Ижевске завершили расследование уголовного дела троих местных жителей, обвиняемых в мошенничестве в сфере грузоперевозок на сумму 4,5 млн руб., сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Следствие считает, что подозреваемые, используя подложные данные, регистрировались на интернет-сайте, где находили объявления о грузоперевозках. Представляясь сотрудниками компании-грузоперевозчика, они требовали предоплату за свои услуги и после получения денег прекращали связь с заказчиками.

В ходе расследования установлена причастность обвиняемых к 28 фактам мошенничества на сумму более 4,5 млн руб. В ходе обысков изъяты мобильные телефоны, банковские карты и другие улики. Уголовное дело направлено в суд.