Температура воздуха в Ростове вторые сутки держится на рекордных отметках

В Ростове-на-Дону в течение последних двух дней зафиксированы рекордные температурные показатели. 13 марта температура воздуха достигла +18 градусов, сообщают в Росгидромете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

12 марта, температура поднималась до +19, что стало абсолютным максимумом для этого времени года. В этот день в 2023 году температура воздуха достигла лишь +15,9.

Самый холодный мартовский день в Ростове был зафиксирован в 1929 году — тогда температура воздуха опустилась до -16,5.

Синоптики объясняют аномально теплую погоду отсутствием снега. Снег способствует охлаждению ветра, При наличии осадков температура могла бы быть примерно на пять градусов ниже.

Николай Аксенов