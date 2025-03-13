В Марий Эл под стражу заключили 37-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Марий Эл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жителя Марий Эл арестовали по подозрению в участии в экстремистской организации

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Жителя Марий Эл арестовали по подозрению в участии в экстремистской организации

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в период с октября 2023 года по февраль 2024 года обвиняемый, находясь в СИЗО города Йошкар-Олы, продолжал быть активным членом запрещенного Верховным судом Российской Федерации экстремистского общественного движения. Мужчина не только поддерживал функционирование запрещенной организации, но и предпринимал целенаправленные действия по вовлечению других лиц, содержащихся в СИЗО, в ее деятельность.

Противоправная деятельность обвиняемого была выявлена и пресечена сотрудниками регионального УФСБ России.

Расследование уголовного дела продолжается.

Артём Дергунов