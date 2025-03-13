Затраты на содержание работников госучреждений на Дону составили 58 млн рублей в 2024 году

Количество работников донских государственных учреждений в 2024 году составило 93 тыс. 965 человек. Сведения о среднесписочной численности работников государственных учреждений Ростовской области и затратах на их содержание в 2024 году опубликованы на сайте правовой информации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Согласно этому документу, фактические затраты на содержание работников госучреждений составили 57 млн 674 тыс. руб.

Сергей Иванов