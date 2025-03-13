На Ставрополье первый урожай бананов планируют получить в 2026 году

В Ставропольском крае к 2026 году ожидается первый урожай бананов, ообщил министр сельского хозяйства региона Сергей Измалков. По его словам, производственный комплекс будет создан в Невинномысске для этого выделено 46 га земли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным краевого минсельхоза, инициатива по строительству на Ставрополье тепличных комплексов по выращиванию бананов и других экзотических культур находится «в высокой степени проработки».

«Сейчас на участке устанавливаются коммуникации — проводится электричество, газоснабжение. После того, как будут решены технические вопросы, начнется работа по выращиванию плодов», — заверил министр.

Николай Аксенов