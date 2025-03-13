«Доступная роскошь и гендерно свободный дизайн»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о трендах индустрии, представленных на гонконгской экспозиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hou Yu / China News Service / VCG / Getty Images Фото: Hou Yu / China News Service / VCG / Getty Images

В Гонконге прошла весенняя ювелирная выставка, одна из по-прежнему самых крупных и значительных в мире. Устроители в своем онлайн-журнале, выпущенном к открытию экспозиции, решили обозначить тренды индустрии на 2025 год. Вот, что они отметили.

В числе тенденций оказались доступная роскошь, гендерно свободный дизайн — новое модное название для унисекса — и тематические коллекции. В статье приводят слова Уинстона Чоу, заместителя генерального директора гонконгской компании Chow Sang Sang Holdings International Ltd. Он уверен, чтобы сохранить конкурентоспособность на мировом рынке, производители и дизайнеры ювелирных украшений должны адаптироваться к меняющимся запросам потребителей и диверсифицировать свою продукцию.

Как считает Чоу, на молодых покупателей приходится все большая доля ювелирного рынка, а потому будут востребованы доступные варианты люксовых украшений с более современным дизайном для повседневной носки. Прогнозирует он и продолжение роста сегмента мужских украшений, а с ними и украшений в стиле унисекс.

А вот Лоуренс Ма, президент и основатель Алмазной федерации Гонконга, считает, что культурные элементы будут важным источником вдохновения для ювелирных дизайнеров. И приводит в пример неуходящий тренд на украшения с китайским зодиаком и все возрастающий тренд на украшения с пандами и бамбуком. Последнее — часть явления под названием «экономика панд».

«Экономика панд» включает в себя доход Гонконга от экологических проектов и туризма и культурных проектов, связанных с заповедниками гигантских панд. Все это приносит годовой доход в размере $6,9 млрд. Эта сумма в 27 раз превышает расходы на сохранение гигантских панд. Украшения, думаю, только добавят в копилку.