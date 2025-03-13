На части проспекта Ленина в Нижнем Новгороде модернизировали освещение

Первый этап реконструкции сетей наружного освещения завершили на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали в филиале ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Нижновэнерго» 13 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Энергетики провели работы на участке от улицы Космонавта Комарова до улицы Новикова-Прибоя. Там заменили 112 опор освещения, смонтировали 269 светодиодных светильников и проложили около 3,7 км кабельных линий электропередачи. Эти меры позволят снизить потребление энергии и сделать улицы более освещенными.

Галина Шамберина