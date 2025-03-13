Автобус с детьми опрокинулся на пути в Самарскую область

ДТП с участием автобуса с детьми, ехавшего в Самарскую область, произошло в Саратовской области в четверг, 13 марта. Происшествие случилось в 6:20 (MSK+2) на 20 км трассы «Балаково-Духовницкое-Пугачев». Об этом сообщают региональные СУ СК РФ и ГИБДД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Установлено, что у села Красная Речка водитель автобуса Mercedes-Benz, мужчина 1963 года рождения, не справился с управлением. В результате транспорт съехал в кювет и опрокинулся.

Пострадали четверо несовершеннолетних. Они госпитализированы. Начата доследственная проверка.

Георгий Портнов