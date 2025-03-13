В Курганской области открыли трассу для автобусов и грузовиков

С 16:00 13 марта на участках трассы Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск на 350-465 км и 396-479 км (подъезд к Ишиму) сняты ограничения для движения транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Проезд для большегрузов, автобусов и такси закрывало управление Госавтоинспекции по Курганской области с 3:30 13 марта из-за переметов на равнинах. Во время ограничений подрядчики обрабатывали дорожное покрытие.

Виталина Ярховска