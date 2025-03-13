В аккаунте Жириновского в Х неожиданно появился пост

Впервые с 2023 года в официальном аккаунте Владимира Жириновского в соцсети Х (заблокирована в РФ) появился пост. В публикации политика прогнозируются изменения, которые должны «повергнуть в шок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @Zhirinovskiy Фото: @Zhirinovskiy

«В ближайшее время случится то, что изменит ход событий. Многие окажутся в шоке. Ждите»,— говорится в посте.

Последний раз аккаунт Владимира Жириновского в соцсети Х был активен в июне 2023 года. Тогда партия сообщала, что несанкционированный доступ к каналу получили злоумышленники.

Основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский умер после продолжительной болезни в 2022 году в Москве. Политик не раз выступал с пророческими заявлениями. Президент России Владимир Путин объяснял это тем, что господин Жириновский был очень эрудированным специалистом и опирался на свой анализ.

«Он не был предсказателем. Он любил эпатаж. Он был человеком очень эрудированным и хорошо подготовленным. Он был специалистом по Ближнему Востоку. Все, что он говорил, сбывается, потому что он говорил на основе анализа»,— сказал Владимир Путин во время «Итогов года» в 2024 году. По мнению президента, господин Жириновский именно прогнозировал, а не предсказывал.