Расширяя горизонты: НПФ «БУДУЩЕЕ» открыл новый офис в Екатеринбурге

НПФ «БУДУЩЕЕ» открыл новый офис в Свердловской области, в Екатеринбурге по адресу переулок Северный, дом 5.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба НПФ «Будущее» Фото: Пресс-служба НПФ «Будущее»

Рост интереса граждан к программе долгосрочных сбережений (ПДС) и другим услугам, предоставляемым негосударственными пенсионными фондами, стимулирует НПФ «БУДУЩЕЕ» увеличивать свое присутствие в регионах страны. Как показывают данные Банка России, только за девять месяцев 2024 года жители нашего региона вложили в свои будущие негосударственные (дополнительные) пенсии 3,2 млрд рублей, что больше аналогичных показателей 2023 года на 68%. Среди основных причин такой динамики — новая программа долгосрочных сбережений.

ПДС — это по своей сути новый вид сберегательного счета, на котором гражданин может не спеша и без больших затрат накапливать средства в НПФ с участием государства. Программа уникальна своими условиями, предоставляющими ряд выгодных преимуществ по сравнению с другими способами формирования личных сбережений на долгосрочной основе.

Во-первых, господдержка: ее максимальная сумма может составить 360 тыс. рублей;

ее максимальная сумма может составить 360 тыс. рублей; Во-вторых, предоставляется налоговый вычет: при размещении на сберегательном счете взносов до 400 тыс. руб. гражданин может вернуть с них 13%;

при размещении на сберегательном счете взносов до 400 тыс. руб. гражданин может вернуть с них 13%; В-третьих, на сберегательный счет можно перевести средства накопительной пенсии — «замороженные» пенсионные накопления;

можно перевести средства накопительной пенсии — «замороженные» пенсионные накопления; В-четвертых, на сберегательный счет по итогам года начисляется доход, полученный пенсионным фондом от инвестирования средств в надежные и доходные инструменты финансового рынка, что обеспечивает защиту накоплений от инфляции. Напомним, что в 2024 году фонд начислил своим клиентам на счета долгосрочных сбережений доход по ставке 22,01% годовых;

полученный пенсионным фондом от инвестирования средств в надежные и доходные инструменты финансового рынка, что обеспечивает защиту накоплений от инфляции. Напомним, что в 2024 году фонд начислил своим клиентам на счета долгосрочных сбережений доход по ставке 22,01% годовых; В-пятых, гибкие условия получения выплат: средства со сберегательного счета можно получить в любое время в случае особых жизненных ситуаций, например, оплата дорогостоящего лечения, либо по истечении 15 лет действия договора или же по достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

В новом отделении фонда жители региона смогут более детально узнать о преимуществах программы долгосрочных сбережений. А также получить сервисные услуги по пенсионным договорам: обратиться за назначением выплаты, уточнить персональные данные или банковские реквизиты, проконсультироваться по вопросам формирования личного пенсионного капитала и многое другое.

График работы офиса следующий:

понедельник — четверг с 9:00 до 18:00,

пятница 09:00 — 16:45,

выходные дни — суббота и воскресенье.

Более детальную информацию по условиям управления активами, пенсионными продуктами жители региона также могут получить по телефону контакт-центра фонда 8 800 555-0-555 и на сайте фонда.

АО «НПФ БУДУЩЕЕ»