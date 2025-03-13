Мэрия Уфы и минтранс Башкирии ищут 9 млрд рублей на ремонт Затонского моста

Администрация Уфы и министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии ищут средства для ремонта старого Затонского моста, сообщает «РБК Уфа» со ссылкой на мэрию. Капитальный ремонт оценивается в 9,2 млрд руб.

В связи с тем, что источники финансирования еще не определены, неизвестны и сроки работ, говорится в публикации.

В 2020 году проект капитального ремонта моста получил положительное заключение госэкспертизы. Осенью 2024 года власти запретили проезд по мосту большегрузам массой более 10 тонн из-за «предаварийного состояния» сооружения.

Мост через Белую был построен в 1971 году. В 2016 году было открыто движение по новой переправе, построенной параллельно старому Затонскому мосту.

Идэль Гумеров