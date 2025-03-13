Завтра, 14 марта, на территории Татарстана и в Казани в ночные и утренние часы местами ожидается туман и ветер с порывами 15–17 м/с. Об этом сообщает МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завтра в Татарстане и Казани ожидается туман и ветер с порывами до 17 м/с

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Завтра в Татарстане и Казани ожидается туман и ветер с порывами до 17 м/с

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что для перехода проезжей части по возможности лучше использовать надземные и подземные пешеходные переходы.

По сообщению Гидрометцентра Татарстана, завтра ночью в регионе местами ожидается небольшой дождь. Минимальная температура в ночные часы составит от 0 до 4 градусов выше нуля. В дневные часы от 4 до 9 градусов выше нуля. На западе и юго-западе республики до +13 градусов.

В Казани ночью осадков не прогнозируется. Минимальная температура составит от 1 до 3 градусов выше нуля.

В дневные часы небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем составит от 7 до 9 градусов выше нуля. Местами на дорогах сохранится гололедица.

Артём Дергунов