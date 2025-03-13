Соглашение между заводом кирпича и кабмином Удмуртии на 3 млрд рублей разорвано

Соглашение между правительством Удмуртии и руководством кирпичного завода «Альтаир» в Ижевске о намерениях по реализации инвестпроекта на 3 млрд руб. признано утратившим силу, следует из правового акта на сайте кабмина региона. Его опубликовали 12 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сайт кирпичного завода «Альтаир» Фото: Сайт кирпичного завода «Альтаир»

Проект соответствующего соглашения опубликовали 22 декабря 2023 года на сайте правительства, обратил внимание Telegram-канал «Пруфичная Удмуртия». Из документа следует, что инвестпроект назывался «Домостроение».

Его планировалась реализовать на территории будущей особой экономической зоны (ОЭЗ) в Завьяловском районе. Потенциальные инвестиции в проект составляли чуть более 3 млрд руб. По паспорту проекта, на территории ОЭЗ должны были выделить 10 га.

По данным Rusprofile, ООО «Альтаир» было зарегистрировано в Ижевске на Воткинском шоссе в 1992 году. Чистая прибыль предприятия в 2023 году составила 42 млн руб. при выручке 526,6 млн. Руководитель — Андрей Синкин, он же указан в проекте соглашения со стороны «Альтаира».