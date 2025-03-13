В Ставрополе задержаны четверо подозреваемых в подготовке теракта

В Ставрополе задержаны местные жители, подозреваемые в подготовке теракта в феврале 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По данным ведомства, задержанные поддерживают одну из запрещенных в России украинских террористических организаций. В ходе обысков у подозреваемых были обнаружены самодельные взрывные устройства и детонаторы.

«УФСБ России по Ставропольскому краю задокументирована противоправная деятельность четырех местных жителей, причастных к подготовке совершения террористического акта. Установлено, что злоумышленники, присягнув на верность представителям одной из запрещенных на территории РФ украинских террористических организаций, планировали совершение террористического акта на территории города Ставрополя в период празднования Дня защитника Отечества», — говорится в сообщении.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Николай Аксенов