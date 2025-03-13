Астраханец пойдет под суд за гибель пассажирки легкового автомобиля

В Астрахани суд рассмотрит уголовное дело о гибели пассажира (ч. 3 ст. 264 УК РФ) в отношении 19-летнего водителя автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Астраханской области.

Как выяснило следствие, молодой человек с небольшим опытом вождения ехал на автомобиле по ул. Победы, в какой-то момент отвлекся от управления и потерял контроль за дорожной обстановкой. Фигурант выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и протаранил легковушку. В ДТП пострадала 31-летняя пассажирка второй машины. Ее отвезли в больницу, где она скончалась.

Следователи отделения по расследованию ДТП СУ УМВД России по Астрахани завершили расследование уголовного дела. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд на рассмотрение. Фигуранту может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.

Павел Фролов