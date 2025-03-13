Польша 11 раз отказала России в экстрадиции обвиняемых за 2024 год

Ряд европейских государств игнорируют свои обязательства в сфере «международного взаимодействия» на фоне «обострившейся русофобии», заявила Генпрокуратура России. Наиболее недоговороспособной страной ведомство назвало Польшу, которая за 2024 год отказала в экстрадиции 11 обвиняемых в РФ по уголовным делам.

Отмечается, что свои решения Варшава объясняет «политическими преградами» и тем, что в России «отсутствуют гарантии соблюдения прав человека». В некоторых случаях зарубежные ведомства никак не аргументируют отказы в экстрадиции. При этом РФ просила выдать обвиняемых в преступлениях против личности, общественной нравственности и о мошенничестве. Среди них:

Денис Сумкин, который в составе организованной группы обманывал нотариусов, сотрудников кредитных и госучреждений. Так он похитил более 2 млн руб. со счетов столичной фирмы;

Анжела Лысенко обвиняется в хищении 90 млн руб. перечисленных как предоплата за поставку спецоборудования для водопровода;

Виталий Кудерев, заключавший договоры с организациями и ИП на поставку прицепов-тяжеловозов, а затем присваивавший перечисленные деньги;

Ранее судимый Гулади Сонгулия, укравший из автомобиля 62 тыс. руб.;

Украинец Богдан Хмельницкий, похитивший 55 тыс. руб. у жителя Москвы под угрозой расправы;

Иван Замуруев, который готовил наемное убийство за награду в $30 тыс.;

Ольга Штейнер, обвиняемая в съемке и распространении детской порнографии;

Генпрокуратура подчеркнула, что вышеперечисленные уголовное дела не имеют отношения к политике. Власти Польши же своим отказом «обеспечили обвиняемым освобождение от уголовной ответственности».

Никита Черненко