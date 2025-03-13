В Госдуме предложили создавать особые зоны у предприятий, работающих с гостайной

Группа депутатов и сенаторов во главе с единороссами Дмитрием Вяткиным и Василием Пискаревым 13 марта внесла в Госдуму законопроект об установлении «специальной зоны» вокруг предприятий, деятельность которых имеет отношение к государственной тайне.

«Законопроектом предлагается расширить предусмотренный ст. 105 Земельного кодекса РФ перечень видов зон с особыми условиями использования территорий, дополнив "специальной зоной, устанавливаемой в связи с размещением объекта, на котором ведутся работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну"»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту. Изменения необходимы «в целях противодействия незаконному сбору отнесенных к государственной тайне сведений в военной области, области экономики, науки и техники», поясняют авторы поправок.

Они также напоминают, что до 1 января 2026 года действует «мораторий на подготовку нового порядка установления, изменения, прекращения существования зон с особыми условиями использования территорий». В связи с этим парламентарии предлагают скорректировать ст. 26 федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ», что позволит правительству «учитывать особенности использования» гостайны предприятиями и организациями, которые к ней допущены, чтобы предотвратить угрозу ее незаконного распространения.

Божена Иванова