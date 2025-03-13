Стоимость импортируемого на Кубань кофе достигла 5,8 тысячи долларов

Средняя стоимость импортируемого в Краснодарский край кофе за год выросла на 81% — с $3,2 тыс. за тонну в марте 2024 года до $5,8 тыс. в марте 2025-го. Об этом пишет РБК Краснодар со ссылкой на пресс-службу краевого министерства сельского хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

С 1 января по 10 марта 2024 года в регион было поставлено 10 тыс. т нежареного кофе на $32,8 млн, за аналогичный период 2025 года импорт составил 7,2 тыс. т (-28%) на $42,4 млн (+29,3%). Ввоз экстрактов и концентратов кофе в 2025 году увеличился на 29,4%, до 88,8 т, а их стоимость выросла на 87,9%, до $1,1 млн.

Всего в 2024 году Краснодарский край импортировал 51,4 тыс. т кофе (-18,3%) на $224 млн (+17,4%), а поставки экстрактов и эссенций сократились на 91%, до 117 т. Основными поставщиками зерна остаются Бразилия и Вьетнам, на которые приходится более 60% мирового производства.

По ранее опубликованным данным «Росчайкофе», нехватка кофе связана с засухой в Бразилии и неурожаем робусты во Вьетнаме. В конце ноября 2024 года биржевые цены на арабику достигли рекорда с 1977 года — $7,05 за 1 кг, а робуста подорожала до $5,3 тыс. за тонну.

Вячеслав Рыжков