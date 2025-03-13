На следующей неделе начнутся взрывные работы на водоемах шести районов Удмуртии

На следующей неделе начнутся взрывные работы на водоемах в шести муниципалитетах Удмуртии: реках Киясовского, Сюмсинского, Балезинского, Глазовского, Кезского и Дебесского районов, сообщает Поисково-спасательная служба республики.

На реке Кырыкмас толщина льда варьируется от 20 до 50 см, на реках Кильмезь, Лып и Чепца — от 30 до 50 см. Параллельно начнутся работы по чернению льда и опиловке береговой линии. Эти мероприятия необходимы для защиты низководных мостов на водоемах.