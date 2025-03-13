Омский зоопарк оштрафовали на 10 тысяч рублей за неглубокий бассейн для бегемота

В Омской области Большереченский зоопарк оштрафовали на 10 тыс. руб. за недостаточно глубокий бассейн для бегемота. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

По информации ведомства, в мае 2024 года зверинец проверило местное управление Россельхознадзора и выявило там нарушения условия содержания бегемота. Зоопарк обязали оборудовать для животного уличный вольер площадью не менее 500 кв. м с водоемом (3 х 3 м) и глубиной не менее 2 м.

К 17 января 2025 года, когда инспекция Россельхознадзор приехала в зоопарк повторно, предписание было выполнено лишь частично. «Хотя площадь вольера составила 576 кв. м, а бассейн был обустроен размером 10х7 м, его глубина оказалась 1,8 м при требуемых 2-х м», — рассказали в пресс-службе, добавив, что ограждение вольера было установлено не полностью.

Проверяющие составили протокол по ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в срок законного предписания), рассмотрев его мировой суд выписал зверинцу штраф в размере 10 тыс. руб.

Илья Николаев