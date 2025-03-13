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В Зверево модернизируют систему оповещения о ЧС

Система оповещения в Звереве требует модернизации. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале врио губернатора Юрия Слюсаря после того, как он пообщался с главой города Александром Лотаревым.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Город находится близко к границе, и этот вопрос необходимо решить в кратчайшие сроки. Дал поручение областному минфину выделить дополнительные средства на проведение работ», - приводятся в сообщении слова господина Слюсаря.

Врио губернатора также отметил, что в Зверево необходимо капитально отремонтировать ряд важных инфраструктурных объектов, например, в частном секторе привести в порядок грунтовые дороги протяженностью около 9 км. Кроме того, в ремонте нуждается детский сад «Светлячок» на 120 мест, который был построен еще в 1987 году, и Дом культуры «Дон» на Советской улице 1983 года постройки. Еще нужно завершить строительство городских очистных сооружений.

Юрий Слюсарь пообещал, что все это будет сделано до конца 2026 года.

Сергей Иванов

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