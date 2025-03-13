«Мосфильм» потребовал с курского ИП компенсацию за наклейки с Юрием Леоновым

ФГУП Киноконцерн «Мосфильм» подал в арбитражный суд Курской области иск к индивидуальному предпринимателю (ИП) о взыскании компенсации в 100 тыс. руб. за нарушение исключительных прав на фильм «Джентльмены удачи». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Заявление принято к производству. Оно будет рассмотрено в упрощенном порядке.

Согласно иску, представители «Мосфильма» нашли на маркетплейсе Wildberries наклейки на авто с изображением героя «Джентльменов удачи», которого сыграл Евгений Леонов. При этом истец согласие на использование изображения на продукции не давал, что нарушает его исключительные права.

Согласно картотеке арбитражных дел, ответчиком выступает Александр Белоусов. По данным Rusprofile, в Курской области зарегистрировано два таких ИП. Один из них занимается сухопутными пассажирскими перевозками, другой — розничной торговлей в нестационарных торговых объектах и на рынках. Второй господин Белоусов также владеет местными ООО «Наклейки за копейки» (производство целлюлозы и древесной массы), ООО «Полиграфъ» (прочие виды полиграфической деятельности) и ООО «Би-пласт» (розничная торговля по почте и в интернете).

Прошлой осенью арбитражный суд Курской области удовлетворил иск кинокомпании «СТВ» о взыскании 20 тыс. руб. с местного ИП. В эту сумму была оценена компенсация за продажу товаров с изображениями героев фильмов «Брат» и «Брат-2».

Алина Морозова