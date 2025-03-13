За уклонение от уплаты налогов в Красноярске осудят директора стройфирмы

В Красноярском крае коммерческому директору одной из строительных фирм предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ) на 74 млн руб., сообщает СУ СКР региона. По данным источников «Ъ-Сибирь», речь идет о компании ООО «Строй-Сити».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По версии следствия, с 2019-го по 2022 год фигурант дела завысил расходы организации, уменьшив налогооблагаемую базу компании. Также он внес в бухгалтерские документы данные о несуществующих сделках.

Кроме этого, обвиняемый представил в налоговую службу поддельные документы о финансово-хозяйственной деятельности с контрагентами. Таким образом, он вывел крупную сумму из оборот компании.

Александра Стрелкова