В 2024 году в Татарстане сотрудники правоохранительных органов республики выявили и ликвидировали шесть нарколабораторий. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на начальника отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Татарстан Анвара Каримова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане в 2024 году было ликвидировано шесть нарколабораторий

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Татарстане в 2024 году было ликвидировано шесть нарколабораторий

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам господина Каримова, за текущий год была выявлена и прекращена работа еще одной нарколаборатории.

Кроме того, по итогам прошлого года татарстанским полицейским удалось раскрыть 968 преступлений, связанных с оборотом наркотиков.

Артём Дергунов