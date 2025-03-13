Слон из изумрудов

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15 лет назад компания Gemfields обнаружила в шахте «Кагем» (Замбия) огромный изумруд весом более 6,2 тыс. карат. В 2018 году ярко-зеленый самородок массой 1,22 кг выкупил на аукционе швейцарский дом Chopard и дал ему имя Insofu («слон» в переводе с местного африканского языка бемба). Дело в том, что по форме природный кристалл напоминал слоновий хобот. Спустя пять лет бренд выпустил коллекцию украшений с таким же названием. Все 15 ювелирных предметов Insofu изготовлены из единого фрагмента изумрудного сырья. Чтобы огранить изумрудный «хобот», потребовалось около года и усилия многих специалистов из Женевы и Индии.

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«В каждом камне заложена история, и моя роль — слушать и чтить природную магию сокровищ, добытых из-под земли. С коллекцией Insofu речь шла об уважении этой изначальной красоты»,— комментирует креативный директор ювелирного направления Chopard Каролина Шойфеле. В итоге исходный изумруд удалось разделить на несколько десятков крупных камней общим весом более 850 карат и составить из них украшения: пять пар серег, чокер в стиле ар-деко, длинное колье-сотуар, несколько колец, широкий браслет-манжету из жемчуга с изумрудным декором, а также ювелирные часы. Особого упоминания заслуживает подвеска на длинной цепочке в виде слона — фигурка животного выложена 50 изумрудами разных размеров и огранок и обведена по контуру бриллиантами. Коллекция Insofu выпущена в сотрудничестве с фондом Elephant Family по защите слонов в дикой природе.

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Нина Спиридонова