В Оренбуржье бывшего главного бухгалтера предприятия подозревают в мошенничестве

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего главного бухгалтера предприятия муниципального образования Оренбургского района. Она подозревается в совершении преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использование своего служебного положения, а равно в крупном размере). Об этом сообщает СУ СК России по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По версии следствия, с 2017 года по 2019 год подозреваемая, занимая должность главного бухгалтера, обманула директора предприятия и изготовила документы, «подтверждающие осуществление фиктивно трудоустроенной ее знакомой трудовых обязанностей по должности юрисконсульта».

Документы не соответствовали действительности. На их основе начислялась заработная плата, которую подозреваемая получала наличным расчетом через кассу от подчиненного сотрудника. Таким образом подозреваемая похитила свыше 170 тыс. руб.

Руфия Кутляева