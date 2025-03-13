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Осужденный за взятку бывший полицейский из Самары лишился звания подполковника

Самарский областной суд изменил приговор бывшему заместителю начальника отдела полиции по Самарскому району Самары Алексею Абрамову, который в ноябре 2024 года был признан виновным в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба учреждения. «На основании ст. 48 УК РФ Абрамов А.В. лишен специального звания "подполковник полиции"»,— говорится в сообщении.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Также исключена явка с повинной как смягчающее вину обстоятельство. В остальной части приговор оставлен без изменения.

Алексей Абрамов был осужден за получение взятки от индивидуального предпринимателя, который продавал табачную продукцию. С 10 января по 4 апреля 2024 года он получил от ИП незаконное вознаграждение в общем объеме 150 тыс. руб.

Деньги передавались за общее покровительство и попустительствовать по службе. Бывший полицейский должен был предупреждать бизнесмена о предполагаемых проверках и помогать ему уклоняться от ответственности.

Алексея Абрамова задержали 4 апреля 2024 года при получении части взятки на 50 тыс. руб. Самарский райсуд приговорил его к четырем с половиной годам колонии общего режима и штрафу на 750 тыс. руб. с запретом три года занимать соответствующие должности. Гособвинитель, осужденный и его адвокат оспорили приговор. В итоге облсуд частично удовлетворил требования прокуратуры и отклонил жалобы экс-силовика и его защитника.

Георгий Портнов