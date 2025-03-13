На пожарах в Ростовской области погибли два человека

В Ростовской области за сутки на пожарах погибли два человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Ранним утром в селе Песчанокопское вспыхнула сторожка, где находился 39-летний мужчина. Пожар охватил площадь 20 кв. м и был ликвидирован восемью спасателями на двух машинах МЧС.

В Донецке в девятиэтажном доме произошел пожар, в результате которого погибла 83-летняя хозяйка квартиры. Огонь на площади 12 кв. м потушили двенадцать специалистов с помощью трех единиц техники.

Предварительная причина обоих пожаров — неосторожное обращение с огнем.

Тат Гаспарян