Полиция задержала челябинцев, причастных к ОПГ кредитных мошенников

МВД России пресекло деятельность организованной преступной группы, специализировавшейся на получении банковских кредитов по поддельным паспортам. Возбуждено 28 уголовных дел, в Челябинской области и Приморском крае задержаны четыре человека и заключены под стражу, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, сообщники, используя поддельные паспорта реально существующих индивидуальных предпринимателей и директоров компаний, открывали счета в разных банках, в затем подавали онлайн-заявки на получение кредитов. Кроме того, они занимались переводом средств, полученных от потерпевших в результате телефонных мошенничеств.

Так, в мае прошлого года житель Москвы после телефонного разговора с неизвестными перечислил на их счета 2,16 млн руб. Спустя месяц сотрудники задержали подозреваемого в совершении мошенничества — жителя Челябинской области. Он был одним из участников организованной группы и признался в содеянном. По данным следствия, южноуралец подыскивал граждан, которые за вознаграждение готовы были представляться чужими именами и открывать в банках счета по поддельным документам.

«В дальнейшем оперативники в Челябинской области и в Приморском крае задержали еще троих соучастников. Один из них — ранее неоднократно судимый предполагаемый организатор противоправной деятельности. Двое других под видом директоров предприятий открывали счета и оформляли кредиты по поддельным документам»,— сообщает Ирина Волк.

По фактам мошенничества возбуждено 28 уголовных дел, которые соединены в одно производство. Всем задержанным предъявлены обвинения.