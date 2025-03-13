На Дону границу призывного возраста увеличили до 30 лет

В Ростовской области в 2025 году могут измениться правила весеннего призыва из-за нового федерального закона, который ужесточает требования к возрасту новобранцев.

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С 2024 года верхняя граница призывного возраста была увеличена. Теперь она составляет 30 лет, в то время как ранее ограничивалась 27 годами. Это изменение повлияет на весь процесс отбора и отправки молодых людей на срочную службу.

В Ростовской области начали применять новый реестр для граждан, состоящих на воинском учете. Военный комиссар региона Игорь Егоров сообщил, что это поможет людям своевременно обновлять данные о работе, месте жительства, здоровье и семейном положении.

С помощью новой программы можно будет вносить изменения без личного визита в военкомат. Это упростит процесс для граждан, сэкономив время на поездки и ожидание в очередях.

Николай Аксенов