Мосбиржа допустила к торгам облигации «Агро зерно Юг»
Московская биржа допустила к торгам облигации ООО «Агро зерно Юг», сообщила торговая площадка.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Номинальная стоимость одной облигации - $10.
Облигации рассчитаны на срок погашения в пределах 3 тыс. 650 дней с начала даты размещения. Купонный доход будет выплачиваться каждые 30 дней.
По данным rusprofile, ООО «Агро зерно Юг» зарегистрировано в Ростове в 2010 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. Единственный учредитель – Сейяд талибов.
По итогам 2023 года «Агро зерно Юг» имело 4,75 млрд руб. выручки с чистой прибылью 210 млн руб.
Основным видом деятельности ООО указана оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем.