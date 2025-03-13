В Волгограде наказали врача-терапевта за взяточничество и служебные подлоги

Тракторозаводский районный суд Волгограда признал виновной врача-терапевта по уголовному делу о взяточничестве и служебных подлогах (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, ч. 1 ст. 292 УК РФ, ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.

Фигурантку оштрафовали на 500 тыс. руб. Также ей запрещено заниматься медицинской деятельностью в течение двух лет.

Как выяснилось, с июля 2022 года и на протяжении 1,5 лет фигурантка несколько раз получала взятки за оформление поддельных электронных листков нетрудоспособности без фактической проверки состояния здоровья лжепациентов и проведения в отношении них диагностики. Взяткодателями оказались шесть волгоградцев.

Павел Фролов