В районе Хорошево-Мневники в Москве загорелась ТЭЦ-16

В здании теплоэлектроцентрали №16 (ТЭЦ-16, бывшая Ленинградская ТЭЦ) начался пожар, сообщил Telegram-канал «112». На место выехали силы МЧС. Причины возгорания пока неизвестны.

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Telegram-канала SHOT утверждает, пожар начался на крыше восьмиэтажного здания. Пожарных, приехавших на место происшествия, отказываются пропускать через КПП. По данным канала, сотрудники аргументируют запрет на въезд тем, что это «режимный объект».

Позже «112» дополнил, что загоревшееся здание находится в ремонте. По их данным, горит утеплитель на крыше постройки, площадь возгорания достигла 100 кв. м. Предварительно, пострадавших нет.

В 12:30 мск ПАО «Мосэнерго» сообщило о ликвидации возгорания. Они добавили, что происшествие не повлияло на работу ТЭЦ и не нарушило энергоснабжение граждан.

Никита Черненко