Госдума готовит инструмент противодействия распространению государственной тайны

Группа депутатов Госдумы вышла с инициативой о противодействии угрозам распространения государственной тайны. Они предлагают внести поправки в Земельный и Градостроительный кодексы РФ. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев в своем Telegram-канале.

По его словам, в последнее время повысился интерес зарубежных спецслужб к объектам, имеющим ключевое значение для обороноспособности России. Разведслужбы предпринимают попытки незаконно получить данные, относящиеся к гостайне.

Авторы поправок хотят дополнить перечень видов зон с особыми условиями использования территорий. Предлагается внести в него положение «специальная зона, устанавливаемая в связи с размещением объекта, на котором ведутся работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну».

«Это позволит правительству РФ учитывать особенности использования гостайны предприятиями и организациями и при необходимости своевременно устанавливать соответствующие зоны вблизи таких объектов с целью предотвращения утечки чувствительной для безопасности государства информации»,— сказал Василий Пискарев.

12 марта господин Пискарев заявил о попытках иноагентов собирать персональные данные россиян в интересах западных спецслужб. По словам главы комиссии, иноагенты выманивают персональные данные россиян под предлогом регистрации на просветительские мероприятия.