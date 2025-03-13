Прокуратура Крыма проверит ДТП с участием автобуса

Прокуратура Республики Крым контролирует проведение проверки по факту ДТП с автобусом и легковым автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Крым Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Крым

Согласно предварительным данным, авария произошла 13 марта около 07:00 в микрорайоне Каменка в Симферополе. Рейсовый автобус маршрута №48 столкнулся с легковушкой марки Hyundai Creta.

В аварии пострадали водитель и два пассажира автомобиля. Их госпитализировали.

Алина Зорина