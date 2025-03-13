В Казани задержали иностранного студента, подозреваемого в попытке сбыта наркотиков

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Казани выявили причастность 24-летнего иностранного студента одного из местных вузов к распространению наркотиков через тайники-закладки. Молодой человек был задержан. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Татарстан.

При личном досмотре в кармане его куртки был обнаружен сверток с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что изъятое является синтетическим наркотиком — эфедроном массой более 48 г.

По данным следствия, молодой человек занимался противоправной деятельностью около месяца. Его задачами были фасовка и распространение запрещенных веществ через закладки на территории Казани.

Подозреваемый полностью признал свою вину. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Суд отправил фигуранта под стражу.

Артём Дергунов