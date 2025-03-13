В Ростове снесут вековой дом на улице Тельмана

В Ростове-на-Дону планируется снос векового дома по адресу Тельмана, 134Б. Здание, построенное в 1917 году, находится в аварийном состоянии: стены покрыты глубокими трещинами, а фундамент разрушается. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Известно, что в 2023 году в доме проводился ремонт системы газоснабжения, работы по восстановлению фасада и фундамента запланированы на 2038 год.

После выплаты компенсаций местным жителям дом будет снесен.

Тат Гаспарян