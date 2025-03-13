Росприроднадзор примет меры по факту захоронения отходов в Волгограде

Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора совместно с отделом полиции № 8 УМВД России по Волгограду в ходе проверки выявило в почве земельного участка в Красноармейском районе захоронение отходов от сноса и разборки зданий и сооружений. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Указанный земельный участок не является объектом размещения отходов. Там специалисты обнаружили древесину, кирпичи, шифер, поролон и керамическую плитку.

Сотрудники регионального ЦЛАТИ отобрали пробы почвы и замерили захламленный участок. Как только станут известны результаты лабораторных исследований, данные направят в отдел полиции № 8 УМВД России по Волгограду. После этого правоохранителям предстоит установить виновных лиц и принять меры реагирования.

Павел Фролов