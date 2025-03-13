ГК «Вектор» завершила долгострой ЖК «Парковый» в Анапе

Фото: пресс-служба компании СЗ «Капвысотстрой»

В Анапе введен в эксплуатацию жилой комплекс «Парковый», где дольщики ожидали свои квартиры более восьми лет. Объект сдан федеральным девелопером ГК «Вектор» (ООО «Специализированный застройщик “КАПВЫСОТСТРОЙ”»). Таким образом, застройщик в очередной раз подтвердил репутацию надежной компании.

Возведение комплекса, имевшего статус долгостроя, возобновилось в январе 2023 года после решения Арбитражного суда Краснодарского края. Застройщик принял обязательства по завершению проекта и восстановлению прав дольщиков, долгие годы ждавших жилье.

При реализации проекта специалисты провели масштабную экспертизу объекта и документации. Значительная часть материалов и технических решений была заменена на современные аналоги. Сомнительные конструкции демонтировали и восстановили согласно актуальным требованиям безопасности.

«С первого дня работы мы понимали всю ответственность перед дольщиками и администрацией региона. Этот проект стал символом нашего стремления улучшить качество жизни в Анапе и примером социальной ответственности бизнеса»,— отметил руководитель управляющей организации застройщика Борис Базанов.

ЖК «Парковый» состоит из монолитных домов с сейсмоустойчивостью восемь баллов. Проект включает ниши для кондиционеров, отделку керамогранитом и декоративной штукатуркой. Внутри предусмотрены монолитные перегородки между комнатами для улучшенной звукоизоляции и минималистичное лобби. Подъезды оснащены пассажирскими и грузовыми лифтами.

Особое внимание уделяется безопасности вложения средств в недвижимость. Жилой комплекс отличается прозрачной схемой продаж с государственной поддержкой, современными строительными технологиями, ограниченным количеством квартир на этаже (всего 7), развитой инфраструктурой района и инвестиционной привлекательностью благодаря расположению в курортной зоне.

Официальное открытие состоялось 6 марта 2025 года с участием представителей региональных властей и дольщиков. Выдача ключей владельцам начнется 1 апреля 2025 года в соответствии с договорными обязательствами.

Реализация проекта стала существенным вкладом ГК «Вектор» в развитие социальной инфраструктуры Анапы и демонстрирует успешное выполнение обязательств перед участниками долевого строительства.

Комплекс предлагает не только качественное жилье, но и высокий уровень комфорта проживания, подтвержденный современными инженерными решениями и продуманной планировкой пространства.

Приобретение квартиры в ЖК «Парковый» – это не просто покупка недвижимости, это инвестиция в надежное будущее с гарантированной защитой прав покупателей и высоким потенциалом роста стоимости объекта.

Объект сдан в эксплуатацию.

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