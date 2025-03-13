ФСБ предотвратила теракт в Воронеже

Федеральная служба безопасности предотвратила серию терактов в отношении участников СВО, военнослужащих Минобороны и госслужащих, оказывающих помощь бойцам. Преступления планировались в Воронеже, Москве, Саратовской области и Краснодарском крае. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ России.

В аэропорту Челябинска обнаружили пять посылок с самодельными взрывными устройствами, замаскированными под подарочные парфюмерные наборы. Взрывотехники ФСБ обезвредили их. Эксперты заключили, что устройства должны были сработать при открытии упаковки получателем.

В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в городе Первоуральск Свердловской области задержали мужчину 2003 года рождения. Как выяснили силовики, в марте 2025 года он за денежное вознаграждение изъял из тайников в Челябинске указанные посылки и отправил их «Почтой России» потенциальным жертвам в указанных муниципалитетах. «После выполнения задания украинские спецслужбы прекратили с ним контакты, не выплатив вознаграждение»,— добавили в ФСБ.

В ходе осмотра тайника в Челябинске обнаружили еще четыре самодельных взрывных устройства, которые предназначались для военнослужащих в Калужской, Нижегородской, Ростовской и Тверской областях. Также выяснилось, что в 2024 году по заданию куратора задержанный следил за российскими военнослужащими в саратовском Энгельсе и сотрудниками предприятий оборонно-промышленного комплекса в Екатеринбурге.

Следственный отдел челябинского УФСБ возбудил уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222. 1 УК РФ, до восьми лет лишения свободы). Идет розыск изготовителей взрывных устройств и тех, кто заложил их в тайники. Решается вопрос о втором уголовном деле — о покушении на теракт (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Алина Морозова